Det er tid til at nå stjernerne i SpaceHopper! I dette spil spiller du som en astronaut, der skal samle hver eneste stjerne. For at komme fra planet til planet kan du bare hoppe op! Brug planeternes gravitationsfelt til at springe længere, men pas på rumvæsnerne! Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du få alle stjernerne?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SpaceHopper. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.