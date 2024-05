Droplets er et puslespil, hvor du skal hjælpe de små skabninger kaldet Droplets med at komme sikkert til jorden. Dråberne er kommet ret langt op, og bliver nødt til at hoppe ned i sikkerhed. Heldigvis har de små propeller på hovedet, der vil sørge for, at de får en jævn landing - hvis de kan undgå alle fjenderne. Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du bringe dråberne sikkert til jorden?

Websted: poki.com

