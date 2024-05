Gør dig klar til et undervands alien-eventyr i Submolok! Submolok er et lille, blækspruttelignende rumvæsen, der styrer en lillebitte ubåd. På vej til jorden blev han skudt ned og landede i havet. Nu skal du hjælpe ham med at komme hjem igen! Du kan bruge ubådens boostere til at bevæge dig rundt, men da de er vinklede i ubådens hjørner, kan dette være ret svært. Du bliver nødt til at tage tid, når du bruger dine boostere præcist for at komme sikkert rundt i havene. Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du få Submolok hjem igen?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Submolok. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.