I Craftomation 2 tager du kontrol over en legion af små robotter! Disse robotter er landet på en fjern isplanet og bliver nødt til at reparere deres rumskib for at komme hjem igen. Desværre er robotterne ikke særlig smarte, så du bliver nødt til at programmere dem og fortælle dem, hvad de skal gøre. Programmeringssproget til robotterne er enkelt, du har et sæt simple instruktioner, som du kan linke sammen. Hvis en robot er færdig med én opgave, går de videre til den opgave, der er forbundet med den. De kan samle genstande, kombinere dem, lave dem og slippe dem. Sørg dog for at opsætte koden korrekt! Hvis din robot ikke ved, hvad den skal gøre, styrter de ned. Kan du blive den ultimative programmør og hjælpe dine robotter med at komme hjem igen?

Websted: poki.com

