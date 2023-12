CATS - Crash Arena Turbo Stars

C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) er det ultimative robot-kampkampspil. Du spiller C.A.T.S. ved at samle din egen robot og kæmpe mod andre katte for at komme videre i turneringen. Saml nye dele til hver kamp, ​​og forbedre og opgradere din bot konstant. Overliste dine modstandere for at vinde og bevis, at du har den ultimative kampmaskine i CATS-spillet. Vi oprettede forbindelse til Zeptolab og bragte spillet til nettet, så du nu kan spille denne app online udelukkende på Poki.Mouse - Klik for at samle din robot og spille.C.A.T.S. er skabt af ZeptoLab, baseret i Rusland. De er også skaberne af den berømte Cut The Rope-serie.

Websted: poki.com

