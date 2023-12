Zeepkist: Crash 2D er et sjovt bilspil, hvor din mission er at skabe de mest spektakulære nedbrud med din Zeepkist for at opnå høje scores! Start med din valgte stilling, slip din Zeepkist med maksimal kraft og manøvr din karakter til venstre og højre på det rigtige tidspunkt, før du starter dem. Denne Yeet-handling resulterer i ultimativ skade! Jo mere kaos du forårsager, jo flere mønter vil du tjene. Brug din indtjening på forskellige biler, tilbehør og forhindringer, du kan sætte på vejen. du kan også bruge mønterne til at låse op for adskillige kort i spillet. Kan du crashe hver eneste Zeepkist, du har?

