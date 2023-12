Stickman Fighter: Epic Battle er et episk stickman-spil, hvor du skal kæmpe mod endeløse bølger af fjendens stickmen. Selvom dette spil har nemme kontroller, skal din timing være helt rigtig for at komme videre gennem alle niveauerne for at blive den ultimative vinder af kampen. Gå ind i arenaen og slå så mange stickmen som du kan, mens du af og til bruger de våben, der er nået ud til dig. Da dette er et HTML5-spil, kan du spille Stickman Fighter: Epic Battle både på dit skrivebord og på din mobil i din browser. Spil dette spil på Poki gratis!Kontrol: Tryk til venstre - Venstre pil / A Tryk til højre - Højre pil / D Om skaberen: Stickman Fighter: Epic Battle er skabt af Playtouch. De er også skaberne bag de andre Stickman Army- og Stickman Fighter-spil. Når du har afsluttet alle niveauerne i dette spil, kan du også spille efterfølgeren Stickman Fighter: Epic Battle 2 på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stickman Fighter: Epic Battle. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.