Stickman Army: The Defenders er et sejt strategisk stickman-spil. Træf beslutninger om, hvor du vil placere din hær, så du kan bekæmpe fjendens hær og beskytte Det Hvide Hus for enhver pris! Du kan placere bevæbnede mænd i forskellige positioner for at nedkæmpe fjenden, men du kan også anmode om luftstøtte for at få ekstra forsyninger. Stickman Army: The Defenders er et HTML5-kampspil, som du gratis kan spille på Poki i din browser.Kontrol: Brug musen til at navigere gennem spillet Om skaberen: Stickman Army: The Defenders er skabt af Playtouch. De er også skaberne bag de andre Stickman Army og Stickman Fighter spil.

Websted: poki.com

