Stickman Army: Team Battle er et stickman-kampspil skabt af Playtouch. Dette stickman-spil er et sejt turbaseret spil, hvor du hver gang kan vælge at øge størrelsen på din hær, forbedre dine nuværende krigeres færdigheder eller bruge ekstra værktøjer til at besejre dine fjendens stickmen. Kæmp mod en fjendtlig stickman-hær og prøv at eliminere deres leder. Jo flere hære du besejrer, jo mere erfarne bliver dine stickmen, og jo stærkere bliver dine fjender. Fuldfør spillet ved at ødelægge alle fjendens hære.Stickman Army: Team Battle er et HTML5-spil, som du kan spille på Poki både på dit skrivebord og på din mobile enhed i din browser gratis. Kontrolelementer: Stickman Army: Team Battle er et turbaseret spil. Når det er din tur:- Brug musen til at vælge, om du vil 1) Forøg din hær2) Forbedre deres færdigheder/våben3) Brug et specielt våben- Tryk på den røde knap for at starte spinneren og skub den igen for at stoppe, så du se hvilken opgradering du får. Om skaberen: Stickman Army: Team Battle er skabt af Playtouch. De er også skaberne bag de andre Stickman Army og Stickman Fighter spil.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stickman Army: Team Battle. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.