Stickman Dragon Fight er et action-kampspil, hvor spillere kommer til at spille alle slags magthelte, der bekæmper onde kræfter! Det er aldrig let at kæmpe mod det onde! Under kampen skal du bevæge dig hurtigt, undvige og blokere fjendens angreb, styrke din ki og bruge 3 avancerede angrebsfærdigheder, der er skræddersyet til hver helt! Spillet indeholder 3 modes:

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stickman Dragon Fight. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.