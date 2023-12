Blumgi Dragon er et sødt actionspil, hvor du bliver alle slags fantastiske drager, der deltager i spændende arenakampe mod bombefjender! Missionen er at redde andre drager, der er fanget af disse eksplosive fjender. Gameplayet er ligetil: et enkelt tryk eller klik affyrer en ildkugle, mens et andet tryk teleporterer dig til ildkuglens placering. Den bedste del? Slå dig sammen med venner for at styre dine drager sammen! Er du klar til at blive den ultimative dragemester?

Websted: poki.com

