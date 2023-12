Blumgi Castle er et færdighedsspil, hvor du udstyrer forskellige sprængstoffer og specielle våben for at sænke dine fjender i vandet. Spræng dine fjender i luften, eller nedbryd jorden, som de står på! Brug indikatoren omkring din karakter til at sigte, hold handlingsknappen nede for at indstille intensiteten, og slip for at regne bomber over monstre. Du vil afslutte et niveau med succes, hvis hver skabning i niveauet er besejret. Du vil låse op for en helt ny cool karakter med få niveauer, så sørg for at spille som hver eneste af dem! Sørg for at tjekke de specielle våben øverst - da der er virkelig underholdende våben som større eksplosioner, buzzsaw, dynamitter, laserstråler og endda den berømte teleporterende basketball fra dets søskendespil Blumgi Ball! Der er ikke én rigtig måde at klare et niveau på, så du er velkommen til at skabe ødelæggelse og nyde dette vanedannende færdighedsspil til fulde!Blumgi Castle blev skabt af Blumgi, et spiludviklingsstudie baseret i Frankrig. Spil deres legendariske færdighedsspil på Poki: Blumgi Ball, Blumgi RocketBlumgi Castle er gratis at spille på Poki.Blumgi Castle kan spilles på både din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

