Spooky Squashers er et sportsspil, hvor du er en squash, der spiller squash, og du skal undslippe det uhyggelige slot fyldt med spøgelser. Sving din ketsjer for at kaste en bold mod dine fjender. Du vil besejre en håndlangere, når din bold rammer dem nok gange til at slå dem ud. Men hvis din bold hopper fra en mur tre gange i træk uden at røre en fjende, vil du miste den bold. Så vær opmærksom på dit sigte, eller hvis du ikke kan, prøv at fange dine bolde og slå dem igen, før de forsvinder. Berig dit spil med power-ups som Bowling Ball og Missile, lås op for sejt udstyr såsom skovlen eller stegepanden, og afslut spillet i alle de sværhedsgrader, det tilbyder. Når du først er en squashmester, kan du besejre den onde kokkespøgelse eller nå top ti på ranglisterne!Spooky Squashers er skabt af Raviv Elon. Dette er deres første spil på Poki!Du kan spille Spooky Squashers gratis på Poki.Spooky Squashers kan kun spilles på din computer indtil videre.

Websted: poki.com

