Archer Master 3D: Castle Defense er et simulatorspil med middelaldertema skabt af CyberGoldfinch. Grib dine pile og forbered dig på at være den sidste person, der forsvarer slottet! Skyd invaderende fjender så hurtigt som muligt, og brug opgraderinger til at gøre din karakter stærkere. Det meste af byen har forladt dig, så har du det, der skal til for at redde dit hjem? Kontrolelementer: WASD eller piletasterne - Flyt Mellemrumstasten - Hop Skift - Kør E - Udstyr bue Venstre museknap - Skyd, hold nede for at trække strengen hårdere Højre museknap - Sigt Muserul eller Z/X - Zoom ind/ud Om skaberen: Archer Master 3D: Castle Defense er skabt af CyberGoldfinch. De er også skaberne af mange andre fantastiske simulatorspil som Deer Simulator, Tiger Simulator og mere!

Websted: poki.com

