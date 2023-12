Har du altid spekuleret på, hvordan det ville være at være en panda? Hvordan de store, bløde, sorte og hvide bjørne navigerer i skoven? Så er Panda Simulator 3D på Poki spillet for dig! Tag din panda gennem udfordringer, gumle bambus, og tjen point for at opgradere din bjørn i dette sjove simulatorspil. Kontrolelementer: WASD/piletaster - Flyt Skift - Kør Space - Hop Venstre museklik - Angreb

Websted: poki.com

