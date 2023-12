Har du nogensinde spekuleret på, hvordan det ville være at vandre i skoven som en ti-points buk eller hurtigtgående då? Vis dit gevir frem i Deer Simulator, et spil, hvor du går verden rundt som en hjort. Desværre skal du passe på bjørne, ulve og jægere, men du kan også finde en mage, stifte en fawnfamilie og gøre skoven smuk for dit afkom. Styrk dig selv og din familie ved at gumle på grønne blade. Der er over 60 arter af hjorte i den virkelige verden, og flere er repræsenteret i dette spil. Gennemfør vilde udfordringer for at tjene mønter til tilpasninger. Gør din hjort så smuk, som du ønsker, den skal være med unikke markeringer.

Websted: poki.com

