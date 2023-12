Idle Zoo Safari Rescue er et inaktivt spil, hvor du kan styre din helt egen zoo fyldt med fascinerende safaridyr! Begynd med en elefant, du får låst op for en bred vifte af dyr, herunder papegøjer, ulve, bjørne og andre utrolige overraskelser fra de mystiske afrikanske Safaris. Forbedre dine dyrs evner og hold dem velnærede. Jo mere du investerer, jo mere tjener du! Ved du hvad der er bedst? Du kan endda frigive dine dyr for at få flere grønne kræfter, så du kan låse op for endnu flere opgraderinger! Er du klar til at dykke ind i Safaris vilde verden?

Websted: poki.com

