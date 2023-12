Cat Clicker RE er et inaktivt klikkerspil, hvor du skal klikke på din kat for at få kattepoint! Køb af opgraderinger til din kat vil øge antallet af klik, du laver - som mælk, katteurt eller en mus at lege med! Ved at bruge Cat Sacrifice låser du op for flere opgraderinger og sejt nyt tilbehør til din pelsede ven, som et par solbriller eller en flot hat! Kan du forvandle din killing til den sejeste kat, der findes?

Websted: poki.com

