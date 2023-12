Blobby Clicker er et inaktivt klikkerspil, hvor du rejser din egen Blobby! Blobby kan ligne en venlig karakter, men at klikke på ham vil langsomt gøre ham sur. Jo mere gal Blobby bliver, og jo mere du klikker på ham, jo ​​flere penge tjener du. Du kan bruge disse penge til at købe opgraderinger til din Blobby for at gøre hvert klik endnu mere værdifuldt. Jo mere du klikker på Blobby, jo flere ting låser du op for ham. Du kan få forskellige typer pels, få nogle fede hatte og få adgang til forskellige steder, hvor Blobby kan bo. Kan du opdrage den ultimative Blobby?

Websted: poki.com

