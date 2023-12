Idle Miner er et tomgangs-klik-spil, hvor du (med hjælp fra din trofaste kat) går gennem minerne for at samle materialer. Du kan opgradere din hakke til nye mineraler og materialer, men bare fordi du køber en opgradering, betyder det ikke, at den altid vil være bedre. Min, klik og skab dig vej gennem spillet og se, hvor langt du kan komme! Klik på klokken nederst til venstre for at mine hurtigere. Følg vejledningen i begyndelsen af ​​spillet for at få alle detaljerne!Idle Miner er skabt af Denis Olenison. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Idle Miner gratis på Poki. Idle Miner kan kun spilles på din computer indtil videre.

