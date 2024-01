Login med flere konti

Rum tilbyder support til en lang række erhvervsmæssige og personlige webtjenester.

Med mulighed for at tilføje hver tjeneste flere gange i et enkelt rum, er rum det ideelle værktøj til at administrere flere erhvervsmæssige og personlige konti samtidig. Du kan f.eks. bruge fem forskellige Gmail- eller Slack-konti samtidig i et enkelt rum.