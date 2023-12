Doggo Clicker er et inaktivt klikkerspil, hvor du skal klikke på din hund for at gøre dem gladere! Der er tonsvis af forskellige opgraderinger, du kan få for at øge antallet af klik, du laver - fra en grundlæggende papirmus helt op til Hundeguden! Du kan også få noget lækkert tilbehør til hunden som en krone til dit hoved eller sko til dine poter! Når du har ramt niveau 100, kan du prestige for at tjene endnu flere bark-mønter pr. klik for at blive stærkere! Lad os se dig og din ven tage over!

