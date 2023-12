Rock Paper Clicker er et klikkerspil, der løfter den klassiske stenpapirsakseoplevelse til et andet niveau. Du er ikke begrænset til kun nogle sten og varehusobjekter i dette spil. I stedet beskæftiger du dig med vand, ild, luft, svampe, mennesker, våben, ulve, og hvis du spiller længe nok, får du endnu flere underholdende overraskelser! Det er meget nemt at spille: Du skal blot klikke på en sag eller et objekt fra listen, der slår den aktuelle på skærmen. Tag din tænkehat på og prøv at visualisere, hvordan disse sager og genstande kan interagere med hinanden. Har du den beherskelse, det kræver at afslutte Rock Paper Clicker? Ødelæg det givne emne på skærmen ved at vælge et andet, der slår det. For eksempel: Rock slår saks. Saks slår papir.Vælg element - Venstre museklikRock Paper Clicker blev udviklet af Codebolt, et spiludviklingsteam i USA. Dette er deres første spil på Poki! Rock Paper Clicker kan spilles på dit skrivebord. Du kan spille Rock Paper Clicker gratis på Poki.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Rock Paper Clicker. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.