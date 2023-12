Find The Candy

Find Candy er et skjult objekt-tema-puslespil skabt af Adgard. Dit mål er at undersøge niveauerne, samle så mange stjerner og gaver, som du kan, mens du prøver at finde det skjulte slik. Dette skjulte genstande-spil udfordrer dig til at finde tonsvis af specielle genstande og gemme dem i din udstillingsmontre. Du kan interagere med objekter ved at løfte og trække dem for at afsløre andre skjulte stykker. Prøv at finde alle tre stjerner i hvert niveau! Interager med de objekter, du ser i spillet, ved at klikke på dem eller trække dem. På den måde afslører du mange overraskelser og samler alle stjernerne. Find sliket er skabt af Adgard. Spil deres andet afslappede spil på Poki: MadZOOng

Websted: poki.com

