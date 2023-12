The Pillar er et førstepersons puslespil, der udspiller sig på en mystisk ø. Bevæg dig rundt i den smukke mystiske verden og løs alle gåderne for at afslutte denne demo! Grafikken og lydsporet er smukt, og gåderne bliver langsomt sværere og sværere. Dette er det seneste spændende indlæg i mystiske puslespilsgenren. Kan du afslutte denne demo til The Pillar?Find gåderne for at løse dem ved at klikke og trække fliserne. Move - WASDThe Pillar blev skabt af PaperBunker s.r.o. Dette er deres første spil på Poki.

Websted: poki.com

