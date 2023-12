Block the Pig er et puslespil, hvor du skal fange en gris ved at placere blokke. Spillet byder på forskellige runder, der bliver sværere og sværere, efterhånden som du går. Hvis du lader grisen undslippe, nulstilles spillet, og du skal starte forfra, så vær forsigtig! Hvor mange runder kan du afslutte? Klik på fliserne for at placere en blok. Bloker grisen, der blev skabt af Sun Temple. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Block the Pig. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.