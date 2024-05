We Skate er et platformspil, hvor du begiver dig ud på et spændende eventyr oven på dit troværdige skateboard! Mestre kunsten at timing for at udføre perfekt timede hop. Men pas på forhindringer og flyvende fugle, der kan slå dig af! Saml mønter strøet langs din vej for at låse op for stilfuldt tilbehør og kraftfulde opgraderinger. Gør dig klar til at gå på fortovet, og lad os skøjte!

Websted: poki.com

