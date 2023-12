Idle Pet Business er et inaktivt spil, hvor du kan blive millionær ved at udvikle din egen dyrehandel! Med udgangspunkt i en sød hamster kan du låse forskellige kæledyr op, pleje dem for mønter og øge deres evner. Gå ikke glip af at booste din dyrehandel gennem sociale medier for at maksimere din indtjening! Klar til at bygge dit kæledyrimperium? Lad det ledige eventyr begynde!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Idle Pet Business. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.