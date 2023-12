Idle Farming Business er et inaktivt spil, hvor du tager kontrol over et sødt stykke jord for at bygge din egen gård op! Der er tonsvis af forskellige grøntsager, som du kan dyrke og udvide din virksomhed! Fra simple kartofler og gulerødder til mere interessante radiser og rødbeder. Du får endda dit eget jordbærplaster! Når du begynder at blive lidt mæt på gården, kan du høste alle dine afgrøder for at få en bonusmultiplikator og få endnu flere penge fra næste parti!

Websted: poki.com

