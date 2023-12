Wild Bullets er et action arkadespil, hvor du er byens sheriff, der har til opgave at opspore og besejre de fire dæmonbosser og deres håndlangere, før hele menneskeheden bliver slaveret. Red din smukke westernby fra banditbanden af ​​dæmoner, der har forvandlet dens indbyggere til sindkontrollerede dukker! Find og plyndre kister på jagt efter nye kraftfulde ammunitionstyper. Saml derefter mønter for at låse op for nye karakterer, eller brug dem på opgraderinger. Vælg Wild Cards, der giver ekstra evner, besejr flere fjender og kædekombinationer for at åbne portalen til Demon Land! Dette er et shoot-em-up eventyr, du ikke vil gå glip af!Flyt - WASD-nøglerSkyd - KPunch - LWild Bullets er skabt af BUN GUN. Tjek deres andre spil på Poki: Hoppenhelm og Dodge Blast

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Wild Bullets. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.