Backflipper er et ragdoll-lignende fysikspil, hvor du vil vende tilbage på tværs af skyskrabere, huse, træer og meget mere. Fra skaberne, der bragte dig Flip Master og Flip Diving, kan du spille MotionVolts nye spil Backflipper på Poki for at bevise, at du er den bedste rygflipper i byen. Med forskellige forhindringer skal du sørge for, at din timing er på rette vej til at lande alle dine flips. Spil Backflipper-spillet og tjen mønter undervejs for at låse op for karakterer som en pingvin, præsident, astronaut og mere, alle med deres egne unikke funktioner. I dette sportsspil kan du lave de fedeste backflips. Glad vending! Mus - Klik, hold og bevæg for at vende og lande - Flyt musen til venstre eller højre for at flytte din baglæns, mens du vender for at sikre, at de lander på måtten! - Tjen mønter og lås op for andre svømmefødder med specielle evner for at hjælpe dig med at lande endnu flere flip!Backflipper er skabt af MotionVolt Games baseret i Helsinki, Finland. De er også skaberne af hits Flip Diving og Flip Master.

Websted: poki.com

