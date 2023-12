Sausage Flip er et arkadespil, hvor du kommer til at opleve den unikke udfordring at slynge rundt om en pølse med googly øjne. Du spiller ved at trække fingeren eller musen bagud for at sigte og slippe for at skyde pølsen. Men vær advaret - spillet er ikke så simpelt, som det lyder. Du skal nå målstregen uden at falde ned fra platformen, der er fuld af overraskende, men ofte forræderiske genstande såsom raketbiler, bløde blokke, snurrende genstande og meget mere! Mens du fortsætter med at spille, låser du op for mange fede skind og kostumer for at style din pølse, som du vil. Glem ikke at dele spillet med dine venner og vise alle, hvem der er den bedste (hotdog)! Træk fingeren eller musen bagud for at sigte, slip for at skyde. Sausage Flip er skabt af Madbox. De har andre legendariske færdighedsspil på Poki: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants og Zen BlocksDu kan spille Sausage Flip gratis på Poki.Sausage Flip kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

Websted: poki.com

