Noob Hook er et fysikbaseret færdighedsspil med blokeret æstetik. Dit mål er at nå målstregen i ét stykke uden at ramme forhindringer eller falde i fælder. Træk og slip din markør eller finger for at skyde din gribekrog og gå fremad. Sving fra den blok, du hænger ud af, og skyd din krog på den næste blok. Skyl og gentag, indtil du ser den ternede destination. Prøv at samle så mange mønter som muligt, så du kan låse op for nye og seje skins til din karakter. Glem ikke at dele det med dine venner, så du kan finde ud af, hvem der kan afslutte spillet hurtigere og blive mester! Træk og slip din markør eller finger for at sende figuren fremad. Nå målstregen uden at ramme forhindringer for at passere niveauet med succes.Noob Hook blev skabt af Vanorium. Spil deres andre puslespil platformspil på Poki: Noob Archer og Noob DriveDu kan spille Noob Hook gratis på Poki.Noob Hook kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

