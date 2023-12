Drive Mad er et bilspil, hvor du kører på en bane fyldt med forhindringer. Dit mål er at nå målstregen i ét stykke. Du skal afbalancere din hastighed, så din bil ikke vælter. Dette er sværere, end det lyder, da der er mange spændende og kreative stunts og forhindringer, som du kan nyde. Har du det, der skal til for at afslutte hvert niveau i Drive Mad?Styr fremad - W, D, X, Pil op, Højre pil, museklikSter tilbage - S, A, Z, Pil ned, Venstre pil Drive Mad er skabt af Martin Magni . Spil deres andre arkadespil på Poki: Speed ​​KingDu kan spille Drive Mad gratis på Poki.Drive Mad kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

