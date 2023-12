Midnight Drive er et 3D-bilspil, der lader dig køre rundt i en pulserende by om natten, samle diamanter, udføre stunts og kapløb med tiden. Opfyld dit behov for fart ved at accelerere omkring denne pragtfulde metropol! Vælg først en startbil, vælg en farve, og træd på gassen. Saml ædelstene for at bruge dem på bedre biler og tilpasningsmuligheder. Med bedre biler kan du lave bedre stunts og udføre mere adrætte manøvrer i løkkerne. Find det lyserøde højdepunkt for at starte et løb, så du kan vise alle, hvor god du er til at køre under pres. Er du klar til at låse alle biler op i Midnight Drive og forvandle alle disse neonlys til en sløring?Midnight Drive er skabt af Avix Games. De har mange andre sjove spil på Poki: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Drej til højre og To gange! Du kan spille Midnight Drive gratis på Poki. Midnight Drive kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

