Jigsaw Photo Puzzle: Christmas er et puslespil, hvor du skal trække puslespilsbrikker rundt og placere dem på det rigtige sted for at afsløre et fantastisk, cool billede relateret til juleferien. Hvis du har alle brikkerne på det rigtige sted, fuldfører du niveauet! Der er 3 sværhedsgrader at vælge imellem: let, normal og hård, der hver tilføjer flere og flere brikker til puslespillet. Kom ind under tæppet med en kop varm chokolade og spil denne afslappende puslespiloplevelse i den mest vidunderlige tid af året! Enten klik eller træk for at flytte en valgt brik. Læg alle brikkerne for at afsløre billedet og færdiggøre niveauet.Jigsaw Photo Puzzle: Christmas blev skabt af Avix Games. Spil deres andre tænkespil på Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition og Photo Puzzle: Slide Edition

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Jigsaw Photo Puzzle: Christmas. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.