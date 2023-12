Noob Drive er et tempofyldt bilspil med blokeret æstetik. Dit mål er at køre din til destinationspunktet så hurtigt som du kan. Kør fuld fart, mens du bruger styreknapperne til at balancere dig selv på luften, og prøv altid at lande på dine hjul! Tid dine stunts omhyggeligt, så du ikke mister fart, ellers kan du ikke flyve over de farlige klipper og forræderiske huller, der kan ødelægge dit køretøj. Saml alle mønterne på hvert niveau, så du kan købe unikke og fantastiske skind. Kan du mestre alle 48 spændende niveauer i Noob Drive? Glem ikke at dele det med dine venner, så du kan finde ud af, hvem der kan afslutte spillet hurtigere og blive mester!Kør - W/S eller Op/Ned piletasterStyr - A/D eller Venstre/Højre piletasterNitro - ShiftGenstart - RNoob Drive blev skabt af Vanorium. Spil deres anden puslespil platformer på Poki: Noob ArcherDu kan spille Noob Drive gratis på Poki.Noob Drive kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

