Moving Truck: Construction er et puslespil platformspil, hvor du flytter dine kunders ejendele til deres nye hus i tide uden at beskadige noget. Styr din lastbil ad forræderiske stier med bump og forhindringer. Du vil møde vanskeligheder såsom huller, der er enkle, men også mere avancerede som gigantiske hjul mod uret, som du skal køre over. Undgå at beskadige din last, ellers vil du miste din indtjening. Og du kan købe mange fantastiske ting med de penge, du har tjent, som et nyt lakarbejde, bilskind, mærker, nye hjul, you name it! Glem ikke at bruge Nitro til at maksimere din score!Flyt til venstre/højre - A/D eller venstre og højre piletaster Accelerate - W eller pil op-tastMoving Truck: Construction blev skabt af 7Spot Games. Spil deres andre puslespil på Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, og Truck Loader 5Du kan spille Moving Truck: Construction gratis på Poki.Moving Truck: Construction kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

