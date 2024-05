Space Thing er et skydespil med rumtema, hvor du kæmper om dominans i det ydre rum. Test dine reflekser mod udfordrende AI-modstandere i en hurtig, nådesløs arkadeoplevelse. Du vil låse op for tonsvis af karakterskind, mens du spiller spillet. Sørg for at bruge pick up hver power-up du ser, og brug dit skjold regelmæssigt, hvis du vil være god til at overleve det ydre rum. Tjek Invaders-tilstanden for at maksimere det sjove. Og glem ikke at spille lokal multiplayer mod dine venner. Så glem ikke at dele Space Thing med dine venner og have det sjovt!Bevæg dig - WAD eller piletasterSkyd - H eller ZSwitch aim - J eller XSpace Thing blev skabt af Brad Erkkila. Spil deres andre afslappede og underholdende puslespil på Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike og Squish MachineDu kan spille Space Thing gratis på Poki.Space Thing kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets .

Websted: poki.com

