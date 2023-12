Castle Fight With Friends er et multiplayer-spil, der lader dig kæmpe mod en online-modstander, hvor I skyder hinandens slotte og hær. Foran dit slot er der en kanon, der konstant svinger mellem skærmens punkter længst til venstre og længst til højre. Dit job er at affyre kanonen, når det er det rigtige tidspunkt, så den rammer indkommende horder af fjender. Soldater begynder automatisk at angribe det modsatte slot, så snart de kommer over - så gør dit bedste for at stoppe dem, før de kan krydse. Spil online mod rigtige fjender, eller skab dit eget private rum og inviter dine venner! Brug mellemrumstasten eller venstre museklik til at skyde en kanonkugle. Hvis du er på en mobilenhed, skal du bruge din finger til at trykke på skærmen i stedet.Castle Fight With Friends er skabt af MarketJS. Spil deres andre afslappede spil på Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story og Typing FighterDu kan spille Castle Fight With Friends gratis på Poki.Castle Fight With Friends kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Castle Fight With Buddies. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.