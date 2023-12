Narrow.One er et 3D multiplayer bueskydningsspil udviklet af Pelican Party Studios. Deltag i en hurtig bueskydning, hvor du og dine holdkammerater forsøger at erobre fjendens flag i en smukt designet slotsarena. Du må kun bruge en bue og nogle pile, så sørg for, at dit sigte er på punkt, og at dine reflekser er hurtige. Inviter dine venner til at spille med dig og nyd spændingen ved at møde dine modstandere sammen. Narrow.One er masser af sjov!

Websted: narrow.one

