Kom sammen i dette onine multiplayer skydespil Toon Off! Dette er et blokeret minecraft-lignende spil på Poki, hvor du kan slå dig sammen med andre for at fange modstanderens flag. Det er virkelig let tilgængeligt, så tag dine våben og ammunition for at besejre dine modstandere i ringen. Kontrolelementer: WASD - Flyt musen - Flyt kameraet Højreklik - Skyd mellemrum - Hop

Websted: poki.com

