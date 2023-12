Burnout Drift: Seaport Max

Det drivende vanvid vender tilbage med den tredje del i Burnout Drift-serien. Denne gang bliver vi transporteret til en stor havn med containere, skibe, kraner og andre forhindringer for at undvige, hoppe af og drive rundt! Tilpas din bil, så den matcher din stil, og kom så i gang med at drive. Træk så mange seje drifter som muligt for at optjene point og penge til flere opgraderinger. Kontrolelementer: WASD eller piletaster - Drive Mellemrumstasten - Håndbremse C - Skift kameravisning

