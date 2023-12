Start dine motorer og gør dig klar til Go Kart Go! Ultra! Vælg din chauffør med omhu, og ræs rundt i Old Station, Central Park, Watermill Mine og meget mere. Spil Go Kart Go! Ultra! På Poki og saml stjerner for at låse op for nye karakterer. Giv racing-tilstanden for to spillere en chance, og dyst mod dine venner. Vind en omgang Go Kart Go! Ultra online og optjen ultimative pralerettigheder! Kontrolelementer: Spiller 1 Piletasterne - Styr Space - Brug element Shift - Hop og drift Z - Se tilbage Esc/P - Pause M - Slå lyden fra Spiller 2 WASD nøgler - Styr Q - Brug element Tab - Hop og drift E - Se tilbage Esc/P - Pause M - Slå lyden fra Om skaberen: Xform Games er baseret i Holland og er også skaberen bag Rally Point 5.

