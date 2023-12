Burnin' Rubber 5 XS er et racerspil, hvor du forsøger at komme på førstepladsen ved at efterlade dine modstandere med alle nødvendige midler. Enten hastighed op og få dem til at spise dit støv, eller brug dine opgraderbare bilvåben til at få dem til at bide i støvet! Saml dollartegnene på banen, og brug dem senere på kraftfulde tilpasningsmuligheder og øg dit køretøjs kraft. Har du det, der skal til for at blive den bedste racer i byen? Spil Burnin' Rubber 5 XS og find ud af det! Drive - WASD eller Arrow Keys Fire - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS er udviklet af XFormGames. De er holdet bag det fantastiske racerspil Go Kart Go! Ultra!.

Websted: poki.com

