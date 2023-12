Burnin' Rubber Crash n' Burn er et kørespil, hvor du forsøger at komme på førstepladsen ved at efterlade dine modstandere ved at bruge ild, raketter og andre våben. Enten hastighed op og få dem til at spise dit støv, eller brug dine opgraderbare bilvåben til at få dem til at bide i støvet! I denne actionfyldte raceroplevelse skal du gennemføre over 25 unikke missioner rundt om i byen og ødelægge alt på din vej, mens du undgår at blive fanget. Sørg for at hente hver power-up, du ser, for at finde seje boosts som eksplosioner. Og glem ikke at låse op for nye køretøjer og opgraderinger med de penge, du har tjent i det sikre hus! Har du det, der skal til for at være den bedste racer i byen?Burnin' Rubber Crash n' Burn er udviklet af XFormGames i januar 2022. De er holdet bag de fantastiske racer- og platformsspil: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra!, og Burnin' Rubber 5 XSDu kan spille Burnin' Rubber Crash n' Burn gratis på Poki.Burnin' Rubber Crash n' Burn kan kun spilles på din stationære computer indtil videre.

