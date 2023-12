Cartoon Mini Racing

Vroom vroom! Vælg din farverige bil, og kom i gang! Zoom over veje, broer, bjerge og mere, mens du prøver at slå konkurrenterne i dette sjove bilspil. Afslut først for at låse op for nye niveauer og køb nye køretøjer for at øge din hastighed! Tag fat i en ven og prøv racing-tilstanden for to spillere. Vinderen får praleret! Kontrolelementer: Piletasterne - Styr H - Nulstil bilen

Websted: poki.com

