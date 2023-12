Toasterball

Har du det, der skal til for at blive mesterbrødristeren? Tag fat i en ven og kæmp ud af det i dette finurlige spil. Hold knapperne på din brødrister nede for at få den til at flyve højere op. Gør hvad det kræver for at hoppe rundt og sørg for at bolden kommer i din modstanders mål!! Kontrolelementer: AD - Spiller 1 Venstre/højre pile - Spiller 2

Websted: poki.com

