Tror du, at du har det, der skal til for at overleve i minerne? Styr din vogn og spor op og ned for at undgå sten, dynamit og mere for at holde Survival Express i gang. Men hvis du styrter ind i noget, kan det være enden på din tur. Hvor langt vil du overleve? Kontrolelementer: Pil op/ned - Flyt op eller ned

