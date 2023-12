Hej Super Shopper! Kør med din indkøbskurv gennem købmanden for at samle produkterne på din indkøbsliste. Naviger mellem gangene og undvig salgsfremmende stande for at færdiggøre dine dagligvarer i tide. Afslut alle niveauerne, eller prøv at fylde din vogn i den endeløse tilstand af dette hurtige købmandsspilshit! Kontrolelementer: W/A/S/D - Styr Skift - Bremse Mellemrumstasten - Hop

